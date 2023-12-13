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Факундо Феррейра: 100 процентов, что Шахтер победит Порту
Аргентинец дал прогноз на матч Лиги чемпионов
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бывший нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра рассказал о своем визите в лагерь донецкой команды перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту".
- Факундо, ты присутствовал на предматчевой тренировке "Шахтера". Почему решил навестить бывшую команду?
- Много лет не виделся с ребятами. Радуюсь тому, что смог быть здесь, очень много эмоций. Счастлив, что приехал!
- Как прошла встреча со старыми друзьями?
- Преимущественно разговаривал с Пятовым: он сказал мне, что работает тренером. Также увиделся с Николаем, Степой. Очень рад был снова всех встретить.
- Следишь ли сейчас за "Шахтером"? Если да, то что можешь сказать о нынешней команде?
- Да, я смотрю матчи. Знаю о победе над "Барселоной", а теперь - игра за плей-офф Лиги чемпионов. Счастлив, что смогу увидеть этот поединок.
- Что можешь сказать об игре? Кто победит?
- "Шахтер"! Сто процентов! Команда должна победить и продолжить выступления в Лиге чемпионов.
- Есть ли у тебя особые воспоминания о своих лучших голах?
- Думаю, это гол в матче с "Ромой" в Лиге чемпионов.
- Почему именно этот мяч?
- Потому что он был важным и мы победили, кажется, 2:1.
- В 2014 году ты играл за "Шахтер" и знал о начале войны. Как можешь прокомментировать нынешнюю ситуацию?
- Помню, как два года назад прочитал об этом в газете. Очень расстроился, ведь у меня немало друзей в Украине. Знаю, что сейчас ситуация немного другая, разговаривал с ребятами. Надеюсь на скорейшее окончание войны, чтобы люди вернулись к нормальной жизни.
- Какие у тебя есть воспоминания об Украине?
- Это были фантастические четыре года. Помню людей, город, а также холодную погоду. Остались самые лучшие воспоминания.
- Что хочешь сказать всем нашим болельщикам?
- Помню украинских фанов, они просто фантастические. Помню свои выступления на "Донбасс Арене". Возможно, когда-то сыграю там снова. Желаю "Шахтеру" скорейшего возвращения на родной стадион.
- Что можешь сказать украинцам?
- Знаю, какая сейчас ситуация. Помню, что там живут хорошие люди, это хорошая страна. Желаю украинцам всего наилучшего, - сказал Феррейра.
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