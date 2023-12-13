Факундо Феррейра: 100 процентов, что Шахтер победит Порту

Бывший нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра рассказал о своем визите в лагерь донецкой команды перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту".

- Факундо, ты присутствовал на предматчевой тренировке "Шахтера". Почему решил навестить бывшую команду?

- Много лет не виделся с ребятами. Радуюсь тому, что смог быть здесь, очень много эмоций. Счастлив, что приехал!

- Как прошла встреча со старыми друзьями?

- Преимущественно разговаривал с Пятовым: он сказал мне, что работает тренером. Также увиделся с Николаем, Степой. Очень рад был снова всех встретить.

- Следишь ли сейчас за "Шахтером"? Если да, то что можешь сказать о нынешней команде?

- Да, я смотрю матчи. Знаю о победе над "Барселоной", а теперь - игра за плей-офф Лиги чемпионов. Счастлив, что смогу увидеть этот поединок.

- Что можешь сказать об игре? Кто победит?

- "Шахтер"! Сто процентов! Команда должна победить и продолжить выступления в Лиге чемпионов.

- Есть ли у тебя особые воспоминания о своих лучших голах?

- Думаю, это гол в матче с "Ромой" в Лиге чемпионов.

- Почему именно этот мяч?

- Потому что он был важным и мы победили, кажется, 2:1.

- В 2014 году ты играл за "Шахтер" и знал о начале войны. Как можешь прокомментировать нынешнюю ситуацию?

- Помню, как два года назад прочитал об этом в газете. Очень расстроился, ведь у меня немало друзей в Украине. Знаю, что сейчас ситуация немного другая, разговаривал с ребятами. Надеюсь на скорейшее окончание войны, чтобы люди вернулись к нормальной жизни.

- Какие у тебя есть воспоминания об Украине?

- Это были фантастические четыре года. Помню людей, город, а также холодную погоду. Остались самые лучшие воспоминания.

- Что хочешь сказать всем нашим болельщикам?

- Помню украинских фанов, они просто фантастические. Помню свои выступления на "Донбасс Арене". Возможно, когда-то сыграю там снова. Желаю "Шахтеру" скорейшего возвращения на родной стадион.

- Что можешь сказать украинцам?

- Знаю, какая сейчас ситуация. Помню, что там живут хорошие люди, это хорошая страна. Желаю украинцам всего наилучшего, - сказал Феррейра.