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Газовый баллон… или ракета? В столице ОАЭ прогремели взрывы – там проходит клубный ЧМ

Клубный ЧМ
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Приехал победитель Лиги чемпионов, на секундочку

Газовый баллон… или ракета? В столице ОАЭ прогремели взрывы – там проходит клубный ЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 9 февраля жители Абу-Даби начали публиковать в Сети жуткие фото и видео. Дело в том, что в полночь в столице Объединенных Арабских Эмиратов прогремели взрывы. Многие из очевидцев утверждают, что в одно из зданий попала ракета. Некоторые источники поспешили успокоить общественность, мол, вполне возможно, что на крыше просто взорвался газовый баллон. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Буквально недавно противовоздушная оборона Объединенных Арабских Эмиратов перехватила серию ракет, направленную на столицу военизированной группировкой хуситов.

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Напомним, именно в Абу-Даби сейчас проходит Клубный Чемпионат Мира. Сегодня, 9 февраля, лондонский "Челси" начнет свой путь в полуфинале турнира. Сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча победителя ЛЧ против "Аль-Хиляля", начало – в 18:30 по киевскому времени.

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В статье: Клубный ЧМ Челси (Лондон) Клубный чемпионат мира
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
09.02.2022 в 08:32
"Приехал победитель Лиги чемпионов, на секундочку" - И ЧТО??? ЭТО ОТМЕНИТ ВОЙНУ? БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ТОЛЬКО ПОРОЖДАЮТ ВОЙНУ.
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