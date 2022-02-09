Газовый баллон… или ракета? В столице ОАЭ прогремели взрывы – там проходит клубный ЧМ

В ночь на 9 февраля жители Абу-Даби начали публиковать в Сети жуткие фото и видео. Дело в том, что в полночь в столице Объединенных Арабских Эмиратов прогремели взрывы. Многие из очевидцев утверждают, что в одно из зданий попала ракета. Некоторые источники поспешили успокоить общественность, мол, вполне возможно, что на крыше просто взорвался газовый баллон. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Буквально недавно противовоздушная оборона Объединенных Арабских Эмиратов перехватила серию ракет, направленную на столицу военизированной группировкой хуситов.

Напомним, именно в Абу-Даби сейчас проходит Клубный Чемпионат Мира. Сегодня, 9 февраля, лондонский "Челси" начнет свой путь в полуфинале турнира. Сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча победителя ЛЧ против "Аль-Хиляля", начало – в 18:30 по киевскому времени.