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Газовый баллон… или ракета? В столице ОАЭ прогремели взрывы – там проходит клубный ЧМ
Приехал победитель Лиги чемпионов, на секундочку
Getty Images / Global Images Ukraine
В ночь на 9 февраля жители Абу-Даби начали публиковать в Сети жуткие фото и видео. Дело в том, что в полночь в столице Объединенных Арабских Эмиратов прогремели взрывы. Многие из очевидцев утверждают, что в одно из зданий попала ракета. Некоторые источники поспешили успокоить общественность, мол, вполне возможно, что на крыше просто взорвался газовый баллон. К счастью, никто из жителей не пострадал.
مشاهد من #دبي pic.twitter.com/bOoRbb2hSW— hoseinmortada حسين مرتضى (@HoseinMortada) February 8, 2022
Буквально недавно противовоздушная оборона Объединенных Арабских Эмиратов перехватила серию ракет, направленную на столицу военизированной группировкой хуситов.
Напомним, именно в Абу-Даби сейчас проходит Клубный Чемпионат Мира. Сегодня, 9 февраля, лондонский "Челси" начнет свой путь в полуфинале турнира. Сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча победителя ЛЧ против "Аль-Хиляля", начало – в 18:30 по киевскому времени.
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