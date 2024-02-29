Барселона вернула Дани Алвеса в список легенд клуба

"Барселона" решила восстановить статус легенды бывшему игроку "сине-гранатовых" Дани Алвесу.

Как сообщает Marca, имя бразильского футболиста вновь значится в списке легенд на официальном сайте каталонского клуба.

Напомним, что Дани Алвес был признан виновным по делу о сексуальном изнасиловании, и получил 4,5 года тюремного заключения по решению суду. Впрочем, сторона футболиста уже подала апелляцию .

В составе "Барселоны" Алвес выступал с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 годы.