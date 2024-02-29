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Барселона вернула Дани Алвеса в список легенд клуба
Оперативное возвращение
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" решила восстановить статус легенды бывшему игроку "сине-гранатовых" Дани Алвесу.
Как сообщает Marca, имя бразильского футболиста вновь значится в списке легенд на официальном сайте каталонского клуба.
Напомним, что
В составе "Барселоны" Алвес выступал с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 годы.
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