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Барселона вернула Дани Алвеса в список легенд клуба

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Оперативное возвращение

Барселона вернула Дани Алвеса в список легенд клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" решила восстановить статус легенды бывшему игроку "сине-гранатовых" Дани Алвесу.

Как сообщает Marca, имя бразильского футболиста вновь значится в списке легенд на официальном сайте каталонского клуба.

Напомним, что Дани Алвес был признан виновным по делу о сексуальном изнасиловании, и получил 4,5 года тюремного заключения по решению суду. Впрочем, сторона футболиста уже подала апелляцию.

В составе "Барселоны" Алвес выступал с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 годы.

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Барселона тюрьма Дани Алвес
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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lucky_guy
29.02.2024 в 12:44
Бутерброд на Дані Алвесі
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Комментарии 1
lucky_guy
29.02.2024 в 12:44
Бутерброд на Дані Алвесі
Ответить
0
1

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