(Анти) Герой футбольного дня. Юрий Максимов

Тренер "Ворсклы" после поражения от КуПС не соизволил выйти к прессе, поэтому имеем полное моральное право оценивать работу Юрия Вильевича по визуальным впечатлениям. Максимов во время матча демонстрировал такую ​​ироническую улыбку, что казалось, будто в этой стыдобе виноват целый мир вокруг, кроме самого тренера. А когда команда была зажата на поле в тупике, Юрий Максимов добровольно прижался к боковой стенке тренерского мостика. С таким вожаком далеко не пойдешь.

Да, без Юрия Максимова "Ворсклы" вообще не было бы в еврокубках. Но принцип Тараса Бульбы ("я тебя породил – я тебя и убью") в контексте международных перспектив "Ворсклы" не действует. Ведь команда работала не на свое имя, а на благо всей страны. Полтавчане сработали по другому принципу: "и сам не гам – и другому не дам". Не пустили "Десну" и "Днепр-1" на пятое место УПЛ, но в Европе стали якорем для еврокоэффициента.

И здесь Юрий Максимов должен не иронически улыбаться, а кусать локти. Должен сделать хотя бы какие-то выводы, потому что такие позорные поражения уже стали тенденцией. В 2013-м его донецкий "Металлург" уступил албанскому "Кукесу". В 2018-м его "Кешля" уступила мальтийскому "Бальцану". В 2021-м его "Ворскла" уступила финскому КуПС. Здесь если иронично и смеяться, то только над самим собой.

Фото - ФК "Ворскла"

Это позор и боль для всей футбольной общественности. Но в то же время ответ на вопрос: а почему же мы так низко пали в Таблице коэффициентов, что уже потеряли прямую путевку в Лигу чемпионов? Надо быть бдительным, чтобы не опуститься еще куда ниже. Ведь с такими командами как "Ворскла", и такими тренерами как Юрий Максимов дна не видно.