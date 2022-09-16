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Хавбек Днепра-1: Первый гол придал нам дополнительные силы
Первая историческая победа на международной арене
Фото: scdnipro1.com.ua
Полузащитник СК "Днепр-1" Валентин Рубчинский дал комментарий после победы над "Аполлоном" (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги конференций. Отметим, что именно 20-летний футболист открыл счет в этом поединке.
– Считаю, что сегодня вся команда хорошо сыграла, особенно в первом тайме. Получилось забить три мяча, а в свои ворота не пропустить ни одного. Потом уже играли больше по счету, но, в целом, полагаю, провели хорошую игру.
– Насколько первый гол был важен психологически?
– Нам это придало дополнительные силы. После этого соперник открылся, а мы получили свободные зоны и воспользовались ими.
– Сами ожидали, что первый тайм будет даваться настолько легко?
– Мы настраивались на хорошего соперника, действующего чемпиона своей страны. Знали, что будет тяжело. Хорошо, что вышло именно так.
– В клубном сезоне наступает пауза, и некоторые ребята едут в сборную. Хотел бы быть с ними?
– Конечно, каждый игрок хочет играть за сборную своей страны. Но есть так, как складывается. Буду работать дальше и доказывать, что достоин получить шанс, – сказал Рубчинский в комментарии клубной пресс-службе.
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