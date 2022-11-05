Темный туннель Динамо, необходимый минимум Шахтера, длина лавки Днепра-1. Аудиомнение #175

Обсуждаем поединки с участием украинских клубов в еврокубках. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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У "Днепра-1" не было шансов зацепиться за победу матче с "АЗ". У "Шахтера" с таким "РБ Лейпциг" – тоже. Касательно "Динамо" даже теории строить тяжело. В общем, все как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста. Не забывайте, что вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:40 – АЗ – "СК Днепр-1" (2:1);

06:59 – "Шахтер" – "РБ Лейпциг" (0:4);

13:20 – "Динамо" – "Фенербахче" (0:2);

22:23 – Не попадайте в офсайд!