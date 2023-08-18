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Тренер Ариса: То, что произошло после финального свистка — позор для такого большого клуба, как Динамо

Лига конференций
(1 голосов)

Апостолос Терзис прокомментировал поражение своей команды

Тренер Ариса: То, что произошло после финального свистка — позор для такого большого клуба, как Динамо

Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий

Новина українською

Главный тренер "Ариса" Апостолос Терзис прокомментировал поражение своей команды от "Динамо" (2:1, 6:5 по пенальти) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

"Сегодняшний результат — несправедливый для "Ариса", потому что мы заслуживали по итогам двух матчей пройти в плей-офф. Нам сегодня не повезло. Мы допустили ошибку в конце поединка, позволив "Динамо" забить второй гол. Мы знали, что киевляне будут в первые двадцать минут сильно прессинговать нас, поэтому наша команда пыталась играть за счет длинных передач. "Динамо" — квалифицированная команда, но мы контролировали игру как хотели.

В экстра-таймах мы создали больше голевых моментов, даже играя в меньшинстве. Мы были лучшими на поле и создали достаточно моментов, чтобы забить. Но это футбол, в серии послематчевых пенальти нам также не повезло. Я хотел бы поздравить своих футболистов, потому что они отдали все сегодня на футбольном поле. Они заслужили пройти дальше.

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Также хотел бы поблагодарить наши болельщиков, которые приехали сюда поддержать нас. Думаю, то, что произошло после финального свистка — позор для такого такого большого клуба, как "Динамо". Я имею ввиду игроков киевлян, которые побежали праздновать победу перед нашими фанатами. Мы выступаем против насилия, но такая реакция от соперника — не красит их. Это большой позор. Еще раз спасибо нашим болельщикам", - сказал Терзис.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (4)
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Lion Killer (Львів)
18.08.2023 в 01:48
добре, що цих рашистських прихвостнів прихлопнули.
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0
0
Тренерую (Столица)
18.08.2023 в 01:07
Позор - это ваши болельщики!!!
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+2
0
undefeated (Ужгород)
18.08.2023 в 00:59
Ганьба - це у 21 столітті підтримувати рашистів і геноцид українського народу! А САМЕ так зробили тупі грецькі виродки, коли назвали Азовців нацистами! Радійте, що ще п..зди не отримали!)))
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+2
0
Vetgame
18.08.2023 в 00:58
Путинизм тоже не красит как бы
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+3
0

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