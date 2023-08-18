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"Валидол, как всегда". Милевский отреагировал на победу Динамо над Арисом
Киевляне совершили камбек и продолжат выступления в еврокубках
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Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский прокомментировал победу киевского клуба над "Арисом" в квалификации Лиги конференций.
Динамовцы одолели греческий клуб по сумме двух встреч, но для этого потребовалась серия 11-метровых (2:2 по сумме двух поединков, 6:5 по пенальти).
"С победой.
Валидол, как всегда!", – написал Милевский в своем Instagram.
Напомним, на стадии плей-офф квалификации ЛК "Динамо" сыграет с турецким "Бешикташем". Поединки пройдут 24 и 31 августа.
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