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"Валидол, как всегда". Милевский отреагировал на победу Динамо над Арисом

Лига конференций
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"Валидол, как всегда". Милевский отреагировал на победу Динамо над Арисом

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Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский прокомментировал победу киевского клуба над "Арисом" в квалификации Лиги конференций.

Динамовцы одолели греческий клуб по сумме двух встреч, но для этого потребовалась серия 11-метровых (2:2 по сумме двух поединков, 6:5 по пенальти).

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"С победой.

Валидол, как всегда!", – написал Милевский в своем Instagram.

Напомним, на стадии плей-офф квалификации ЛК "Динамо" сыграет с турецким "Бешикташем". Поединки пройдут 24 и 31 августа.

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"Валидол, как всегда". Милевский отреагировал на победу Динамо над Арисом - изображение 1
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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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