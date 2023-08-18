"Валидол, как всегда". Милевский отреагировал на победу Динамо над Арисом

Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский прокомментировал победу киевского клуба над "Арисом" в квалификации Лиги конференций.

Динамовцы одолели греческий клуб по сумме двух встреч, но для этого потребовалась серия 11-метровых (2:2 по сумме двух поединков, 6:5 по пенальти).

"С победой. Валидол, как всегда!", – написал Милевский в своем Instagram.

Напомним, на стадии плей-офф квалификации ЛК "Динамо" сыграет с турецким "Бешикташем". Поединки пройдут 24 и 31 августа.