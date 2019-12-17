Артета может возглавить Арсенал уже в ближайшие дни. В Сити отреагировали на амбиции Микеля

Помощник Хосепа Гвардиолы Микель Артета в ближайшие 2 дня должен встретиться с Джошем Кронке – сыном Стэна Кронке, владельца "Арсенала", чтобы согласовать все детали контракта с "канонирами". Об этом сообщает The Telegraph и Goal.com. Напомним, что во время игровой карьеры ассистент Пепа выступал за "Арсенал" в течение пяти сезонов.

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По информации источников, испанец – приоритетный вариант для коллектива из Северного Лондона. "Манчестер Сити" не хочет препятствовать Артете в развитии карьеры и готов отпустить Микеля за денежную компенсацию. Тем не менее, "горожане" недовольны подобной настойчивостью "Арсенала" – лондонцы не стали сообщать о своих намерениях боссам "Сити", а связались со специалистом напрямую.