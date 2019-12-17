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Артета может возглавить Арсенал уже в ближайшие дни. В Сити отреагировали на амбиции Микеля

Англия
(1 голосов)

КДБ, к примеру, рад, что испанец хочет развиваться

Артета может возглавить Арсенал уже в ближайшие дни. В Сити отреагировали на амбиции Микеля
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Помощник Хосепа Гвардиолы Микель Артета в ближайшие 2 дня должен встретиться с Джошем Кронке – сыном Стэна Кронке, владельца "Арсенала", чтобы согласовать все детали контракта с "канонирами". Об этом сообщает The Telegraph и Goal.com. Напомним, что во время игровой карьеры ассистент Пепа выступал за "Арсенал" в течение пяти сезонов.

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По информации источников, испанец – приоритетный вариант для коллектива из Северного Лондона. "Манчестер Сити" не хочет препятствовать Артете в развитии карьеры и готов отпустить Микеля за денежную компенсацию. Тем не менее, "горожане" недовольны подобной настойчивостью "Арсенала" – лондонцы не стали сообщать о своих намерениях боссам "Сити", а связались со специалистом напрямую.

"Если у Артеты есть такой шанс, стать главным тренером команды, и если он считает, что сейчас подходящее время, то в "Сити" должны это принять", – отметил Кевин Де Брюйне.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Комментарии (1)
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PiterCantrope (Франківськ)
17.12.2019 в 15:11
Ех, так хотілось щоб він почав тренувати "Евертон".
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