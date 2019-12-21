Фредерик Юнгберг: Руководство клуба сообщило мне, что хочет видеть меня в команде

Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Фредерик Юнгберг прокомментировал ничью с "Эвертоном" в рамках 18-го тура АПЛ.

"Я был очень счастлив. Сегодня на поле вышла очень молодая команда, потому что я хотел получить энергию и дать им шанс проявить себя. Мы имели преимущество с точки зрения владения мячом и созданных моментов. Вы могли видеть, что «Эвертон» устал и выглядел подавленным.

Я думал, что мы можем победить в этом матче благодаря тем моментам, что нам удалось создать. Но мне понравился дух, который продемонстрировала команда. Это именно то, что нужно в Премьер-лиге.

Я хотел видеть на поле людей, которые будут бежать и биться за команду. Мы не можем полагаться на наше имя, а должны бороться и делать грязную работу".

Также Юнгберг поделился мыслями о назначении на пост наставника лондонцев Микеля Артеты.

"Руководство клуба сообщило мне, что хочет видеть меня в команде, но я проведу встречу с Микелем завтра, и надеюсь, что у нее будет положительный исход", – поделился Фредерик Юнгберг.