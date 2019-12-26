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В сборной вместе, в АПЛ – врозь? Эдерсон рассказал о своих взаимоотношениях с Алиссоном

Англия
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Оба голкипера – бразильцы

В сборной вместе, в АПЛ – врозь? Эдерсон рассказал о своих взаимоотношениях с Алиссоном
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Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес рассказал об своих взаимоотношениях с голкипером "Ливерпуля" и соотечественником Алиссоном Бекером. Слова "горожанина" приводит Manchester Evening News.

"Сейчас в английском футболе есть два отличных вратаря, играющих на высоком уровне в двух лучших клубах. У меня отличные отношения не только с Алиссоном, но и с Фабиньо и Фирмино. Наше соперничество? Исключительно на поле. Когда у нас выходной, мы иногда можем собраться и провести время вместе. Несколько раз мы уже так делали".

Эдерсон в этом сезоне принял участие в 17 матчах АПЛ, он пропустил 16 голов и в 5 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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В статье: Бразилия Ливерпуль Манчестер Сити Алиссон Бекер Эдерсон Мораес
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