В сборной вместе, в АПЛ – врозь? Эдерсон рассказал о своих взаимоотношениях с Алиссоном

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес рассказал об своих взаимоотношениях с голкипером "Ливерпуля" и соотечественником Алиссоном Бекером. Слова "горожанина" приводит Manchester Evening News.

"Сейчас в английском футболе есть два отличных вратаря, играющих на высоком уровне в двух лучших клубах. У меня отличные отношения не только с Алиссоном, но и с Фабиньо и Фирмино. Наше соперничество? Исключительно на поле. Когда у нас выходной, мы иногда можем собраться и провести время вместе. Несколько раз мы уже так делали".