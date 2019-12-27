"Лестер был в игре, но арбитр решил почувствовать себя героем". Шмейхель рассказал о пенальти от Ливерпуля

Вратарь "лисов" Каспер Шмейхель прокомментировал разгром от "Ливерпуля" (0:4) в 19-м туре АПЛ, затронув тему судейства. На 70-й минуте при счете 1:0 Майкл Оливер указал на точку после того, как защитник Чаглар Сеюнджю сыграл рукой при подаче с корнера. Цитирует Каспера Goal.

"Мы были в игре, но арбитр решил почувствовать себя героем. Затем нам не хватило хладнокровия, мы потеряли способность играть трезво. Дермот Галлахер (бывший судья АПЛ – прим. UA-Футбол) скажет в эфире Sky Sports, что это было отличное решение, но у Чаглара было меньше, чем миллисекунды, чтобы среагировать".