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"Лестер был в игре, но арбитр решил почувствовать себя героем". Шмейхель рассказал о пенальти от Ливерпуля
Кто, как не капитан, защитит коллектив?
Вратарь "лисов" Каспер Шмейхель прокомментировал разгром от "Ливерпуля" (0:4) в 19-м туре АПЛ, затронув тему судейства. На 70-й минуте при счете 1:0 Майкл Оливер указал на точку после того, как защитник Чаглар Сеюнджю сыграл рукой при подаче с корнера. Цитирует Каспера Goal.
"Мы были в игре, но арбитр решил почувствовать себя героем. Затем нам не хватило хладнокровия, мы потеряли способность играть трезво. Дермот Галлахер (бывший судья АПЛ – прим. UA-Футбол) скажет в эфире Sky Sports, что это было отличное решение, но у Чаглара было меньше, чем миллисекунды, чтобы среагировать".
"Ливерпуль" – лучший клуб в мире наряду с "Манчестер Сити", это топ-клуб. Мы хотим стать такими же, но они ушли далеко вперед"
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