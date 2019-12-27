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"Лестер был в игре, но арбитр решил почувствовать себя героем". Шмейхель рассказал о пенальти от Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Кто, как не капитан, защитит коллектив?

"Лестер был в игре, но арбитр решил почувствовать себя героем". Шмейхель рассказал о пенальти от Ливерпуля
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Вратарь "лисов" Каспер Шмейхель прокомментировал разгром от "Ливерпуля" (0:4) в 19-м туре АПЛ, затронув тему судейства. На 70-й минуте при счете 1:0 Майкл Оливер указал на точку после того, как защитник Чаглар Сеюнджю сыграл рукой при подаче с корнера. Цитирует Каспера Goal.

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"Мы были в игре, но арбитр решил почувствовать себя героем. Затем нам не хватило хладнокровия, мы потеряли способность играть трезво. Дермот Галлахер (бывший судья АПЛ – прим. UA-Футбол) скажет в эфире Sky Sports, что это было отличное решение, но у Чаглара было меньше, чем миллисекунды, чтобы среагировать".

"Ливерпуль" – лучший клуб в мире наряду с "Манчестер Сити", это топ-клуб. Мы хотим стать такими же, но они ушли далеко вперед"

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В статье: Ливерпуль Каспер Шмейхель Лестер Сити Майкл Оливер
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Комментарии (1)
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Hunter02 (Винница)
27.12.2019 в 09:41
Чистий пенальті, чувак мяч який Летів з угла зловив рукою,... Команда у тебе рівня п'ятої ліги
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