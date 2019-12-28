"Тренер и клуб надеялись, что я уговорю Виллиана перейти в Ливерпуль. Перед этим мы уже упустили Мхитаряна"

Кроме переживаний за наших лучших игроков, у меня была еще одна неофициальная роль в клубе. В последние десять лет, я, как капитан команды, убеждал некоторых замечательных футболистов перейти в "Ливерпуль". Каждый год у меня был определенный ритуал.

Клуб говорил мне, кто у него на прицеле, и просил меня связаться с ним. Руководство считало, что предложение присоединиться к "Ливерпулю" будет соблазнительнее, если будет исходить от меня.

Последним футболистом у нас на карандаше был Виллиан, бразильский полузащитник, который перешел из донецкого "Шахтера" в "Анжи" из Махачкалы. Мы уже потеряли одного потенциального новичка в то межсезонье. Это был Генрих Мхитарян, армянский полузащитник, выступавший в Украине за "Шахтер". Вместо "Ливерпуля" он перешел в дортмундскую "Боруссию". И я понимал почему. За несколько недель до того, дортмундцы играли в финале Лиги чемпионов.

Погоня за Виллианом набирала обороты. Брендан Роджерс и клуб надеялись, что я его уговорю. Я также знал, что если мы завоюем Виллиана и клуб потратит на него 30 миллионов, Луис Суарес увидит, что мы настроены серьезно [и не покинет клуб].

Я делал все, что и всегда, когда подбирался к звездному футболисту, которого мы хотели подписать. Вместо того, чтобы звонить ему, я посылал сообщение. Это была демонстрация уважения, ведь так он мог открыть сообщение тогда, когда ему было удобно. Я чувствовал, что не стоит сразу звонить.

Я поздоровался с Виллианом, надеясь, что он не против того, что я обращаюсь к нему напрямую. Я подчеркнул, что уважаю его как игрока, потом сказал, что знаю о разговоре "Ливерпуля" с его агентом, а тогда использовал стандартную реплику: "Если тебе нужно поговорить или у тебя есть какие-то вопросы, я на связи в любое время".

Это был первый ход. Потом пришел ответ и начался стандартный разговор. Виллиан поблагодарил меня и, конечно же, сказал: "Я бы хотел поиграть с тобой, Стивен, бла-бла-бла, но мне надо еще поговорить с другими клубами, которые выступают в Лиге чемпионов".

Я знал, что "Шпоры" и "Челси" тоже интересуются Виллианом. Я ответил ему и сказал, что понимаю его ситуацию. Но потом добавил: “Думаю, "Ливерпуль" - отличный вариант для тебя. Непревзойденные болельщики, богатая история. И мы собираем сильную команду. Ты можешь достичь здесь вершин. Мы бы хотели, чтобы ты был с нами".

Я всегда говорил с потенциальными новичками честно и с уважением и не пытался соблазнить их финансовыми условиями в "Ливерпуле".

Следующее сообщение от Виллана было так предсказуемо, что я мог бы написать его вместо него. Он снова сказал, что было бы здорово играть со мной в одной команде, но: "Я не уверен, что “Ливерпуль” даст мне Лигу чемпионов".

Это была правда. Я не мог гарантировать Лигу чемпионов Виллиану и десяткам других игроков, с которыми общался. Я мог лишь сказать, что с нами у них будет шанс достичь чего-то выдающегося и им понравится играть перед нашими болельщиками.

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Эти переговоры напоминали однообразные матчи по пинг-понгу. Иногда, футболисты говорили, что их жены или девушки предпочитают жить в Лондоне, Мадриде или Париже, чем в Ливерпуле. Там больше магазинов и классных ресторанов. В таких случаях, я знал, что дело безнадежное.

Видимо, Виллиана тоже больше привлекал Лондон. Нам он не достался. Некоторое время, казалось, что он перейдет в "Тоттенхэм". Но Лига чемпионов и Жозе Моуринью сделали свое дело, и Виллиан ушел в "Челси".

Что ж, по крайней мере у меня были готовые шаблоны для переговоров на следующее трансферное окно. Вот какой стала моя жизнь в "Ливерпуле". Казалось, что мытье пола на базе осталось в другой жизни.

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