Челси - Арсенал. Анонс и прогноз матча

Что можно ожидать от "Челси" и "Арсенала" в их нынешнем состоянии? Максимально прагматично сыграют команды, с акцентом на оборону своих ворот, рисковать и раскрываться будут нечасто, но дерби есть дерби. Отношения соперников достаточно принципиальные и неоднозначные, тем более, на фоне нестабильности обоих коллективов победа над таким оппонентом может дать определенный толчок для будущих свершений.

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Челси 22:15 Арсенал

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Команда Лэмпарда в прошлом туре неожиданно проиграла "Ньюкаслу" (0:1), слишком часто у "синих" в этом сезоне случаются подобные неожиданности, наверное, можно уже говорить про закономерность. Не хватает сил и собранности у "Челси", чтобы подтвердить свои амбиции одного из лидеров английского футбола. В последних матчах через раз случаются неудачные игры, победы чередуются с поражениями или ничьими.

"Арсеналу" в 23-м туре также не удалось обыграть своего соперника, "Шеффилд Юнайтед" отыгрался на последних минутах, впрочем, игра получилась равной и "канониры" не заслужили три очка. Пока у Артеты всего одна победа на посту главного тренера лондонской команды – "Ман Юнайтед" был обыгран в первый день нового года 2:0. Возможно, испанский наставник специализируется на грандах? Поединок с "Челси" даст ответ на этот вопрос.

Эти команды встречались между собой в декабре, "синие" на "Эмирейтс" обыграли "канониров" 2:1, а для Микеля Артеты это стала первая неудача в Премьер-лиге в качестве главного тренера. Перчинки встрече добавляет и недавний разгром "Арсенала" в финале Лиги Европы 2019 (4:1) от "аристократов".

Последний раз "канониры" выигрывали в дерби с "Челси" в январе прошлого года. Голы Ляказетта и Косельны принесли успех тогда еще команде Эмери. А вот на "Стэмфорд Бридж" добыть победу "Арсеналу" последний раз удавалось в октябре 2011-го (3:5). Когда-то матчи между этими соперниками получались зрелищными, боевыми и очень результативными, в наше время не часто получается повторить прошлые интригующие противостояния.

Десять очков разделяет соперников в турнирной таблице, "Челси" чувствует себя в относительной безопасности на приемлемой четвертой позиции. "Арсенал" же десятый, для такой команды это настоящий провал, и такое положение не может устроить игроков, тренеров и руководство клуба.

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СТАТИСТИКА

Всего сыгранно 200 матчей;

65 побед Челси, 59 ничьих, 79 побед Арсенала.

Общий счет – 263:278

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У "Арсенала" четыре игрока основного состава находятся в лазарете – Колашинац, Нельсон, Тирни, Чемберс. А также из-за дисквалификации не сыграет Обамеянг, серьезная потеря для "канониров". У Лэмпарда проблем меньше - точно не сыграют Лофтус-Чик и Пулишич, под вопросом участие в игре Джеймса.

Челси: Аррисабалага, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Маунт, Хадсон-Одои, Виллиан, Абрахам.

Арсенал: Лено, Папастатопулос, Луис, Торрейра, Гендузи, Мэйтлэнд-Найлс, Джака, Озил, Пепе, Мартинелли, Ляказетт.

ПРОГНОЗ

Хозяева постараются с первых минут взять под контроль центр поля и саму игру, а также показать гостям, что "Стэмфорд Бридж" несчастливая для них арена. Многое будет зависеть от того, насколько "Арсенал" готов выдержать стартовый натиск "Челси". Результативного противостояния вряд ли можно ожидать, скорее всего, по разу отметятся соперники, для победы необходимы сверх усилия, а команды сейчас не в том состоянии. Прогноз: ничья 1:1.