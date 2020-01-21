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Мойес: Ярмоленко пропустит 3 недели
Наставник молотобойцев рассказал о сроках восстановления травмированных игроков
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал о характере повреждения 26-летнего бразильского нападающего "молотобойцев" Фелипе Андерсона.
Также, Мойес рассказал о состоянии других футболистов команды, имеющих повреждения.
"У Фелипе проблемы со спиной, он выбыл на срок около месяца, — сообщил Мойес на пресс-конференции перед матчем 24-го тура чемпионата Англии против "Лестера". — Форма Майкла Антонио близка к оптимальной, но он не сыграет завтра. Андрей Ярмоленко пропустит 3 недели из-за повреждения бедренной кости.
Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" может арендовать правого полузащитника "Интера".