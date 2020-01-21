Мойес: Ярмоленко пропустит 3 недели

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал о характере повреждения 26-летнего бразильского нападающего "молотобойцев" Фелипе Андерсона.

Также, Мойес рассказал о состоянии других футболистов команды, имеющих повреждения.

"У Фелипе проблемы со спиной, он выбыл на срок около месяца, — сообщил Мойес на пресс-конференции перед матчем 24-го тура чемпионата Англии против "Лестера". — Форма Майкла Антонио близка к оптимальной, но он не сыграет завтра. Андрей Ярмоленко пропустит 3 недели из-за повреждения бедренной кости.

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" может арендовать правого полузащитника "Интера".