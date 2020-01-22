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Гвардиола: Лучший пенальтист Ман Сити? Эдерсон
Кто бы мог подумать
Вчера "Манчестер Сити" с большим трудом обыграл "Шеффилд Юнайтед". Единственный гол забил Агуэро, а Жезус не реализовал пенальти. Пеп Гвардиола считает, что ему нужно решить эту проблему.
"Я всегда доверяю игрокам выбор исполнителя пенальти. Однако я должен отреагировать. Сейчас не забил Жезус, до этого Агуэро и Стерлинг. На решающих этапах этот вопрос будет иметь большое значение. Мне нужно принять решение.
Лучший пенальтист "Ман Сити"? Эдерсон. Поверьте мне, он лучше других это делает. Он очень спокойный, никогда не проявляет эмоций", - цитирует слова тренера ВВС.
Также Гвардиола высказался о важности возвращения Эмерика Ляпорта.
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