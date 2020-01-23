Оле, может, пора на выход? Манчестер Юнайтед – Бернли 0:2. Видео голов

Казалось бы, гранд английского футбола проиграл в домашних стенах середняку – такое бывает, ведь это АПЛ. Но когда топ-команда на протяжении месяцев демонстрирует максимально невнятный футбол, то вопросы возникают у всех. Впервые почти за 60 лет "Бернли" обыгрывает "Юнайтед" на выезде. Но тот факт, что Сульшер имеет отрицательный баланс побед и поражений в чемпионате с момента избавления от приставки и.о. (12 поражений и 11 побед) – это уже вызывающе. Интересно, что молчит только руководство "красных дьяволов"…

Гости имели небольшое количество моментов, реализовав практически все, что было. Хозяева же не трансформировали в преимущество огромное множество атак. Команда Шона Дайча занимает 13-е место в таблице чемпионата Англии (30 очков), а коллектив Сульшера идет на 5-й позиции, отставая от "Челси" на 6 баллов (34 зачетных пункта).

Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Бернли".

Манчестер. "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед" – "Бернли" 0:2

Голы: Вуд (39), Родригес (57)