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Оле, может, пора на выход? Манчестер Юнайтед – Бернли 0:2. Видео голов

Англия
(1 голосов)

Позор на "Олд Траффорд"

Оле, может, пора на выход? Манчестер Юнайтед – Бернли 0:2. Видео голов
Новина українською

Казалось бы, гранд английского футбола проиграл в домашних стенах середняку – такое бывает, ведь это АПЛ. Но когда топ-команда на протяжении месяцев демонстрирует максимально невнятный футбол, то вопросы возникают у всех. Впервые почти за 60 лет "Бернли" обыгрывает "Юнайтед" на выезде. Но тот факт, что Сульшер имеет отрицательный баланс побед и поражений в чемпионате с момента избавления от приставки и.о. (12 поражений и 11 побед) – это уже вызывающе. Интересно, что молчит только руководство "красных дьяволов"…

Гости имели небольшое количество моментов, реализовав практически все, что было. Хозяева же не трансформировали в преимущество огромное множество атак. Команда Шона Дайча занимает 13-е место в таблице чемпионата Англии (30 очков), а коллектив Сульшера идет на 5-й позиции, отставая от "Челси" на 6 баллов (34 зачетных пункта).

Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Бернли".

Манчестер. "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед" – "Бернли" 0:2

Голы: Вуд (39), Родригес (57)

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Бернли
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Комментарии (1)
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pele0903 (киев)
23.01.2020 в 09:09
Красивые голы-респект Бернли !З..л МЮ уже мучаться не 1-й год.
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