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Алдервейрелд: Если бы ситуация в Тоттенхэме ухудшилась, то я бы не подписал новый контракт

Англия
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У "шпор" все хорошо?

Алдервейрелд: Если бы ситуация в Тоттенхэме ухудшилась, то я бы не подписал новый контракт
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Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд успокоил болельщиков команды – в последнее время вокруг коллектива активно ходят слухи о том, что Моуриньо потерял контроль над раздевалкой. Слова бельгийца приводит Evening Standard.

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"Поверьте, если бы ситуация ухудшилась, то я бы не подписал новый контракт. Все хорошо! Мы были стабильны на протяжении последних 5 лет. Это вполне естественно, что мы немного сбавили обороты. Конечно, мы должны вернуться на наш уровень. У нас невероятный коллектив. Может быть, мы даже слишком хорошие… В этом проблема? Все довольны Жозе и его тренировками".

"С другой стороны, мы делим пятое место в АПЛ – и это неплохо. Но мы уже этим недовольны и хотим большего, следовательно, это показатель того, что клуб вышел на следующий уровень. Негатива в команде нет. Не знаю, откуда взялись эти слухи. Возможно, есть кто-то, кто не счастлив, и он хочет что-то сказать? Возможно, но на 99% я вас уверяю, мы всем довольны в команде".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоби Алдервейрелд Тоттенхэм (Лондон)
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