Алдервейрелд: Если бы ситуация в Тоттенхэме ухудшилась, то я бы не подписал новый контракт

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд успокоил болельщиков команды – в последнее время вокруг коллектива активно ходят слухи о том, что Моуриньо потерял контроль над раздевалкой. Слова бельгийца приводит Evening Standard.

"Поверьте, если бы ситуация ухудшилась, то я бы не подписал новый контракт. Все хорошо! Мы были стабильны на протяжении последних 5 лет. Это вполне естественно, что мы немного сбавили обороты. Конечно, мы должны вернуться на наш уровень. У нас невероятный коллектив. Может быть, мы даже слишком хорошие… В этом проблема? Все довольны Жозе и его тренировками".