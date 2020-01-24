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Алдервейрелд: Если бы ситуация в Тоттенхэме ухудшилась, то я бы не подписал новый контракт
У "шпор" все хорошо?
Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд успокоил болельщиков команды – в последнее время вокруг коллектива активно ходят слухи о том, что Моуриньо потерял контроль над раздевалкой. Слова бельгийца приводит Evening Standard.
"Поверьте, если бы ситуация ухудшилась, то я бы не подписал новый контракт. Все хорошо! Мы были стабильны на протяжении последних 5 лет. Это вполне естественно, что мы немного сбавили обороты. Конечно, мы должны вернуться на наш уровень. У нас невероятный коллектив. Может быть, мы даже слишком хорошие… В этом проблема? Все довольны Жозе и его тренировками".
"С другой стороны, мы делим пятое место в АПЛ – и это неплохо. Но мы уже этим недовольны и хотим большего, следовательно, это показатель того, что клуб вышел на следующий уровень. Негатива в команде нет. Не знаю, откуда взялись эти слухи. Возможно, есть кто-то, кто не счастлив, и он хочет что-то сказать? Возможно, но на 99% я вас уверяю, мы всем довольны в команде".