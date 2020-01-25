Кубок Англии. Тоттенхэм не смог обыграть Саутгемптон, Вест Хэм и Бернли вылетают из турнира

Кубок Англии. 1/16 финала

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Один из самых серьезных соперников достался "шпорам" на этой стадии турнира. Тем более, "святые" сейчас в форме. Получился равный матч, хотя гости и могли вырвать победу. Первыми вперед вышли лондонцы, Ламела вывел Сон Мина на хорошую позицию и кореец пробил в дальний угол.

Отыгрался "Саутгемптон" незадолго до финального свистка. Ингз увидел свободного Буфаля в центральной зоне, отдал ему пас, после которого последовал классный удар - 1:1. Счет в полной мере отражает ход событий на поле.

Теперь в повторной встрече команды решат, кто из них достоин продолжить борьбу в турнире. В гостях команда Моуриньо играет не лучшим образом. Интересно, что "Тоттенхэм" и в 1/32 финала не смог с первого раза обыграть соперника на его поле - ничья 1:1 с "Мидлсбро". Только со второй попытки и матча в родных стенах "Хотспур" прошел "Боро" 2:1.

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд)

Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1

Голы: Буфаль 87 - Сон Мин 58

Саутгемптон: Армстронг, Беднарек, Бертран, Дансо, Ганн, Хойбер, Ингз, Обафеми, Редмонд, Стивенс, Уорд-Прауз.

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Мина Санчес, Орье, Танганга, Уинкс, Ло Чельсо, Алли, Лукас Моура, Сон Мин, Фернандес.

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Никто уже и не ждет сюрпризов от "молотобойцев", команда Ярмоленко проваливает этот сезон, теперь откровенно жертвуя Кубком. Таунсенд забил решающий гол в дебюте, потом лондонцы предприняли несколько неловких попыток отыграться, но не судьба. Даже удаление Аджайи в конце не помогло хозяевам встречи.

Стадион: Олимпийский (Лондон)

Вест Хэм - Вест Бромвич 0:1

Голы: Таунсенд 9

Удаление: Аджайи 72

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В чемпионате у "Норвича" дела идут очень плохо, "канарейки" главный кандидат на вылет из АПЛ, зато в Кубке есть шанс показать себя. "Бернли" в этом сезоне обыгрывал "Норвич" (2:0), теперь получился у гостей реванш.

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Бернли - Норвич 1:2

Голы: Питерс 72 - Хэнли 53, Дрмич 57

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Пока это самый результативный поединок в 1/16 финала Кубка, неожиданно команды показали открытый футбол. "Портсмут" задал темп встрече и мог громить "Барнсли", но гости спаслись от унижения на последних минутах.

Стадион: Фраттон Парк (Портсмут)

Портсмут - Барнсли 4:2

Голы: Клоуз 37, Маркиз 45, Кертис 64, Баргес 78 - Вудроу 61, Чаплин 93

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После яркого, зрелищного старта и двух быстрых забитых голов соперники действовали более осторожно значительную часть дальнейшей игры. Ответное противостояние состоится в Уэльсе, возможно, там получится более результативное действо.

Стадион: Мадейски (Рединг)

Реддинг - Кардифф 1:1

Голы: Мейте 8 - Патерсон 5

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Представитель элиты "Ньюкасл" так и не смог распечатать ворота скромного "Оксфорда". Судя по всему, не очень то "сороки" и старались.

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Ньюкасл - Оксфорд 0:0

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Еще одна "сухая" ничья, команды берегли силы и выжидали ошибки соперника, а ошибок таких почти не возникало.

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем)

Ковентри - Бирмингем 0:0

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Довольно легкая победа "клинков", лишь в первом тайме "Миллуол" оказал достойное сопротивление "Шеффилду", но затем гостей уже было не остановить. В великолепной форме сейчас "Юнайтед", в Кубке команда Криса Уайлдера может зайти очень далеко.

Стадион: Ден (Лондон)

Миллуол - Шеффилд Юн. 0:2

Голы: Бешич 63, Норвуд 84