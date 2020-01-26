Тоттенхэм попытается вернуть Бэйла – СМИ

Тоттенхэм" начал переговоры о возвращении вингера "Реала" Гарета Бэйла в это трансферное окно.

По информации Daily Express, в заключительную неделю января главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо надеется обзавестись ещё тремя новичками, чтобы претендовать на попадание в топ-4 по итогам сезона.

Главной целью "шпор" является Гарет Бэйл. В Мадриде исключают вариант с арендой, однако готовы полноценно расстаться с валлийцем, на чём настаивает наставник команды Зинедин Зидан.

Проблема заключается в зарплате игрока. Бэйл не готов идти на понижении зарплаты, которая ныне составляет 650 тысяч фунтов в неделю. Единственный выход – "Реал" продолжит выплачивать валлийцу часть зарплаты.