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Вест Хэм Ярмоленко в случае вылета из АПЛ урежет зарплату игрокам на 50%
Клуб решил мотивировать игроков длинным фунтом
Руководство лондонского "Вест Хэма", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, решило кардинальным образом подойти к мотивации игроков.
Как сообщает Daily Mail, в случае вылета в Чемпионшип, клуб намерен на 50% урезать зарплаты своим игрокам.
Это связано с необходимостью обеспечения финансовой стабильности клуба, которые понесет серьезные денежные потери в случае вылета из АПЛ.
Напомним, что на данный момент "молотобойцы" идут в зоне вылета, отставая от спасительного 17-го места на одно очко.
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skopa (Харьков)
04.02.2020 в 17:19
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