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Вест Хэм Ярмоленко в случае вылета из АПЛ урежет зарплату игрокам на 50%

Англия
(1 голосов)

Клуб решил мотивировать игроков длинным фунтом

Вест Хэм Ярмоленко в случае вылета из АПЛ урежет зарплату игрокам на 50%
Новина українською

Руководство лондонского "Вест Хэма", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, решило кардинальным образом подойти к мотивации игроков.

Как сообщает Daily Mail, в случае вылета в Чемпионшип, клуб намерен на 50% урезать зарплаты своим игрокам.

Это связано с необходимостью обеспечения финансовой стабильности клуба, которые понесет серьезные денежные потери в случае вылета из АПЛ.

Напомним, что на данный момент "молотобойцы" идут в зоне вылета, отставая от спасительного 17-го места на одно очко.

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В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
04.02.2020 в 17:19
А такого в контракте не было...
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