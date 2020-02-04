Вест Хэм Ярмоленко в случае вылета из АПЛ урежет зарплату игрокам на 50%

Руководство лондонского "Вест Хэма", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, решило кардинальным образом подойти к мотивации игроков.

Как сообщает Daily Mail, в случае вылета в Чемпионшип, клуб намерен на 50% урезать зарплаты своим игрокам.

Это связано с необходимостью обеспечения финансовой стабильности клуба, которые понесет серьезные денежные потери в случае вылета из АПЛ.

Напомним, что на данный момент "молотобойцы" идут в зоне вылета, отставая от спасительного 17-го места на одно очко.