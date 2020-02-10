Моуриньо: Я счастлив в Тоттенхэме. Сложно? Да, но иначе меня бы здесь не было

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверил всех, что ему комфортно находиться в новой команде и что он готов к сложностям, которые ему встречаются.

"Вопреки людям, которые пишут обо мне разное в новостях, хочу сказать правду - я счастлив в клубе. Те, кто меня хорошо знают, что это правда. Сложно? Да, но иначе меня бы здесь не было.

Мне нравятся игроки в моей команде, нравится, что они прислушиваются ко мне. Если у меня плохое лицо - это значит, что я недоволен результатом. Не могу изменить себя", - заявил португалец в интервью Sky Sports.

Несколько дней назад, Дэнни Роуз, которого "шпоры" отправили в аренду, заявил, что Моуриньо не дал ему шанс.