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Моуриньо: Я счастлив в Тоттенхэме. Сложно? Да, но иначе меня бы здесь не было

Англия
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Португалец понимает для чего его пригласили

Моуриньо: Я счастлив в Тоттенхэме. Сложно? Да, но иначе меня бы здесь не было
UA-Футбол
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверил всех, что ему комфортно находиться в новой команде и что он готов к сложностям, которые ему встречаются.

"Вопреки людям, которые пишут обо мне разное в новостях, хочу сказать правду - я счастлив в клубе. Те, кто меня хорошо знают, что это правда. Сложно? Да, но иначе меня бы здесь не было.

Мне нравятся игроки в моей команде, нравится, что они прислушиваются ко мне. Если у меня плохое лицо - это значит, что я недоволен результатом. Не могу изменить себя", - заявил португалец в интервью Sky Sports.

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Несколько дней назад, Дэнни Роуз, которого "шпоры" отправили в аренду, заявил, что Моуриньо не дал ему шанс.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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