Каррик: Фред показывает фантастическую игру и он продолжает развиваться

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик отметил прогресс экс-футболиста "Шахтера" Фреда.

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"Фред - большой молодец. Очень непросто заиграть в английском чемпионате, история подтверждает это. АПЛ - совсем другой турнир, к которому нужно привыкнуть.

Ему необходимо было время, но он продолжал работать над собой. Сейчас он показывает фантастическую игру. Более того, он хочет продолжать развиваться и совершенствоваться", - цитирует Майкла Sky Sports.

Отметим, что из-за травм многих игроков, Фред сумел закрепиться в основном составе клуба. Всего в этом сезоне бразилец провел 28 матчей.