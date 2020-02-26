Давид Вилья рассказал, как однажды был в шаге от перехода в Арсенал

Давид Вилья, который совсем недавно завершил игровую карьеру, рассказал о своем несостоявшемся переходе в АПЛ.

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"Я с агентом провел большие переговоры с "Арсеналом". Казалось, что сделка завершена на 90%. Однако мы так и не сумел договориться. Позже на связь вышел "Атлетико" и мы за 3-4 дня смогли все уладить.

Не знаю как повернулась моя карьера, если бы я перешел в "Арсенал". С другой стороны, я очень рад, что в тот момент присоединился к "Атлетико", - приводит слова испанца Mundo Deportivo.

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Отметим, что вместе с "Атлетико" Вилья выиграл Ла Лигу и дошел до финала Лиги Чемпионов.