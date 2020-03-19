Экс-игроки Юнайтед передадут свои отели в Манчестере Национальной службе здравоохранения

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и экс-хавбек "красных дьяволов" Райан Гиггз являются совладельцами двух городских гостиниц – "Hotel Stock Exchange" в центре Манчестера и "Hotel Football" возле стадиона команды "Олд Траффорд".

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Гари сообщил, что отели будут предоставлены в пользование работникам Национальной службы здравоохранения. Причина известна – коронавирус. Таким образом, два манчестерских отеля будут закрыты для постояльцев. Данный шаг позволит создать 176 дополнительных мест для больных COVID-19. Отмечается, что ни один из сотрудников не будет уволен с работы.