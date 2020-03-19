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Экс-игроки Юнайтед передадут свои отели в Манчестере Национальной службе здравоохранения

Англия
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Невилл и Гиггз – красавчики

Экс-игроки Юнайтед передадут свои отели в Манчестере Национальной службе здравоохранения
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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и экс-хавбек "красных дьяволов" Райан Гиггз являются совладельцами двух городских гостиниц – "Hotel Stock Exchange" в центре Манчестера и "Hotel Football" возле стадиона команды "Олд Траффорд".

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Гари сообщил, что отели будут предоставлены в пользование работникам Национальной службы здравоохранения. Причина известна – коронавирус. Таким образом, два манчестерских отеля будут закрыты для постояльцев. Данный шаг позволит создать 176 дополнительных мест для больных COVID-19. Отмечается, что ни один из сотрудников не будет уволен с работы.

"Мы рады, что смогли договориться. В эти нестабильные времена вся наша отрасль должна проявить солидарность. Наш персонал не потеряет работу".

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В статье: Гари Невилл Райан Гиггз Манчестер Юнайтед коронавирус
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