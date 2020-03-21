Виллиан, Жиру, Давид Силва: кто еще из звезд АПЛ в подвешенном состоянии из-за коронавируса?

Уже скоро, этим летом, у многих звездных игроков английской Премьер-лиги заканчиваются контракты. Они могли бы сами выбирать команду, но пандемия коронавируса повлияла на ситуацию. На этой неделе в УЕФА подчеркнули, что европейские лиги обязуются завершить все внутренние соревнования к 30 июня. Впрочем, дата не окончательная, возможны поправки.

В Sky Sports уверены, что следует ожидать ослабления вспышки вируса до такой степени, что игра может возобновиться в конце весны, или начале лета. Но общественное здравоохранение остается приоритетом № 1. Так что, если сезон будет продлен до июля?

Это вызвало бы интересную дискуссию среди тех игроков, у которых заканчиваются текущие контракты в клубах. Все они находятся в состоянии неопределенности.

По игрокам с краткосрочными контрактами и с неопределенным будущим

В этом сезоне несколько клубов Премьер-лиги подписали договоры на короткий период, а это означает, что теоретически игроки в конце июня покинут их.

В качестве примера можно привести Джибрила Сидиба из "Эвертона", французского защитника, который в аренде на сезон, но принадлежит "Монако". У клуба из Ливерпуля есть возможность купить 27-летнего игрока, но когда именно это будет разрешено? В настоящее время Сидибе не знает, будет ли он вынужден вернуться в Монако 30 июня.

Пепе Рейна в настоящее время находится в аренде в "Астон Вилле", но должен будет вернуться в "Милан". Хотя сам вратарь выражает готовность оставаться на "Вилла Парк" до конца сезона 2019/20.

"Манчестер Юнайтед" - еще один клуб, который будет с нетерпением ждать новостей от ФИФА. "МЮ" ждет обеспечения работы в соответствии с действующими правилами, учитывая успех шестимесячной аренды Одиона Игало из "Шанхая Шенхуа".

Похожие неопределенности с контрактами у Давида Силвы из "Ман Сити", у Яна Вертонгена из "Тоттенхэма", а также у Адама Лаллана из "Ливерпуля". Список на самом деле очень длинный. В Sky Sports даже составили символическую сборную из таких игроков.

Как FIFA будет обращаться с игроками без контракта?

В ФИФА есть несколько групп, которые работают над этим вопросом, - уверены журналисты Sky Sports. - Проблема, с которой они сталкиваются в настоящее время, заключается в том, что многие люди во всем мире беспокоятся о своей работе. Также беспокоятся и футболисты, у которых скоро заканчивается контракт.

Они знают, что после 30 июня им, по действующему контракту, не будут платить. В настоящее время они не в состоянии договориться о новой сделке с другим клубом.

Есть проект решения, что игрокам будет выплачиваться зарплата еще 28 дней - это перенесет действие контрактов на июль. Это стандартная практика в договорах футболистов и клубов. В настоящее время ФИФА проводит внутренние переговоры, пытаясь найти оптимальное решение проблемы.

Тем временем, некоторые игроки заявили о своем желании продолжать играть после даты истечения срока действия их контракта. Виллиан из "Челси" сказал, что его контракт "просто бумажка". Если сезон продолжится, бразилец намерен выступать за "Челси" независимо от сроков действия контракта.

Что агенты говорят клиентам о действии контракта?

Бывший нападающий "Рединга", а теперь футбольный агент Стивен Хант сказал Sky Sports:

- Это сложный вопрос, потому что у людей в футбольных клубах есть семьи, которые им необходимо обеспечивать. Поэтому, если я пойду на уступки клубам... это не подходящее время. Я пытаюсь сохранить дистанцию ​​как агент, потому что семьи для игроков являются наиболее важными.

Что касается моих клиентов, я бы сказал - будь спокоен, не паникуй, сезон закончится. Правила и положения неизбежно изменятся по мере развития ситуации, поэтому 30-е июня не крайний срок. Ну, продлим свой контракт еще на месяц, на несколько месяцев - в зависимости от того, сколько времени это займет.

У меня скопилось множество счетов, которые я не оплачивал в течение последних нескольких недель. Не думаю, что сейчас стоит беспокоиться о небольших суммах денег. Самое главное, чтобы игроки вернулись здоровыми, а клубы сохранили свой боеспособный состав.

Насколько важно, чтобы ФИФА прояснила ситуацию?

- В ФИФА будут делать шаги для решения определенных ситуаций по мере их появления, - добавил Хант.

Прямо сейчас, они не захотят иметь дело с этим вообще, если честно - это не главное в их задачах. Главным их приоритетом является обеспечение работы лиг, а затем они рассмотрят ситуацию игроков. Я, как старый игрок, чувствовал, что должен быть лояльным к футболистам. Закончите сезон с нынешними клубами, отдохнете, и затем будет время на новые сделки.

Это будет сложно - юристам придется иметь дело с определенными нюансами, и если бы дело шло про моего игрока, я бы заставил своего адвоката посмотреть на него, чтобы убедиться, что игрок защищен. Но в клубах сложная ситуация. Проблема в том, что ситуация неоднозначная, впервые в истории, поэтому нам придется разбираться с этим по ходу дела.

Что делают представители профессиональных футболистов?

Люсьен Валлони, швейцарский представитель FIFPRO, всемирного представителя профессиональных футболистов, рассказал Sky Sports:

- Да, конечно, ситуация с контрактом касается каждого конкретного случая. Заинтересованные стороны согласились с тем, что чемпионат Европы будет отложен, и главной причиной было то, что национальные соревнования могли быть закончены позже.

Сейчас мы пытаемся найти решение на европейском уровне, которое позволило бы завершить все соревнования, и это также касается контрактов. Мы должны найти решение.

Например, каждый контракт продлевается автоматически на тех же условиях и на период, необходимый для завершения лиги. Если так будет сделано по всей Европе, я думаю, что это поможет решить проблемы, когда игрока уже подписал новый клуб. Это позволит осуществить переход и поможет завершить соревнования на национальном уровне.