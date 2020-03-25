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Жена Линделефа опубликовала фото мужа в золотом женском платье
Также, она поблагодарила его за поддержку
Майя Нильссон, жена защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделёфа, опубликовала забавную фотографию, на которой её муж одет в золотое платье.
"9:55 утра. Спасибо за твою искреннюю любовь и поддержку. У меня была мечта, и ты всегда заставлял меня верить, что это возможно. Сильно тебя люблю", — написала Майя.
Линделёф выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета 2017 года. В нынешнем сезоне 25-летний швед помог "красным дьяволам" в 35 матчах во всех турнирах. В его активе 1 гол и 1 результативная передача.
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