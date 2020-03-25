Жена Линделефа опубликовала фото мужа в золотом женском платье

Майя Нильссон, жена защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделёфа, опубликовала забавную фотографию, на которой её муж одет в золотое платье.

"9:55 утра. Спасибо за твою искреннюю любовь и поддержку. У меня была мечта, и ты всегда заставлял меня верить, что это возможно. Сильно тебя люблю", — написала Майя.

Линделёф выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета 2017 года. В нынешнем сезоне 25-летний швед помог "красным дьяволам" в 35 матчах во всех турнирах. В его активе 1 гол и 1 результативная передача.