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Вест Хэм готов выкупить Брайтвайта у Барселоны

Англия
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Недолго датчанин побыл в гранде

Вест Хэм готов выкупить Брайтвайта у Барселоны
UA-Футбол
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Уже этим летом Мартин Брайтвайт может покинуть "Барселону". Об этом передает Daily Mail.

Сейчас в трансфере нападающего заинтресован "Вест Хэм". Лондонцы хотят усилить переднюю линию и могут за него заплатить порядка 15 миллионов фунтов.

Ранее была информация, что за Брайтвайта каталонцы попросят порядка 18 миллионов. В "сине-гранатовой" футболке датчанин успел провести три матча.

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Напомним, что он перешел в "Барселону" со скандалом после закрытия трансферного окна.

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт Вест Хэм (Лондон)
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