Вест Хэм готов выкупить Брайтвайта у Барселоны

Уже этим летом Мартин Брайтвайт может покинуть "Барселону". Об этом передает Daily Mail.

Сейчас в трансфере нападающего заинтресован "Вест Хэм". Лондонцы хотят усилить переднюю линию и могут за него заплатить порядка 15 миллионов фунтов.

Ранее была информация, что за Брайтвайта каталонцы попросят порядка 18 миллионов. В "сине-гранатовой" футболке датчанин успел провести три матча.

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Напомним, что он перешел в "Барселону" со скандалом после закрытия трансферного окна.