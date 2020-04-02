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Вест Хэм готов выкупить Брайтвайта у Барселоны
Недолго датчанин побыл в гранде
Уже этим летом Мартин Брайтвайт может покинуть "Барселону". Об этом передает Daily Mail.
Сейчас в трансфере нападающего заинтресован "Вест Хэм". Лондонцы хотят усилить переднюю линию и могут за него заплатить порядка 15 миллионов фунтов.
Ранее была информация, что за Брайтвайта каталонцы попросят порядка 18 миллионов. В "сине-гранатовой" футболке датчанин успел провести три матча.
Напомним, что он перешел в "Барселону" со скандалом после закрытия трансферного окна.
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