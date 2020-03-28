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Барселона не продаст Брайвайта менее, чем за 18 миллионов
За столько он и был куплен
Каталонская "Барселона" рассмотрит летом вариант продажи Мартина Брайтвайта. Однако, за него они хотят получить определенную сумму.
По данным Sports.es, датчанин не уйдет дешевле, чем за 18 миллионов евро. Именно за столько его контракт был выкуплен у "Леганеса".
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Напомним, что Мартин был куплен после окончания трансферного окна, так как сразу два игрока основы были травмированны.
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