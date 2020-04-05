Игроки АПЛ назвали условия, при которых согласны на понижение зарплат

Игроки АПЛ согласны на понижение или отсрочку зарплат с условием, что сэкономленные средства поступят в национальную службу здравоохранения (NHS), а не в карман владельцев клубов. Об этом говорится в заявлении, которое сегодня опубликовала ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA). Напомним, ранее клубы АПЛ решили, что с футболистами нужно провести переговоры о сокращении 30% годовых зарплат.

“Все игроки Премьер-лиги понимают свою ответственность перед обществом в это время, и готовы сделать значительные финансовые пожертвования”, – говорится в заявлении PFA. При этом ассоциация хочет быть уверенной, что средства пойдут на поддержку клубов и их работников, клубов английской футбольной лиги (Чемпионшип, Лига 1, Лига 2) и любительского футбола, а также национальной службы здравоохранения.

PFA напоминает, какие условия предложила Премьер-лига:

20 миллионов фунтов на благотворительность

125 миллионов на поддержку Английской футбольной лиги и любительских клубов

Сокращение или отсрочка 30% годовых зарплат футболистов АПЛ

У PFA есть комментарий к каждому пункту.

Пожертвование в 20 млн фунтов приветствуется, но цифра может быть значительно больше.

Выделенные средства на поддержку АФЛ и любительского футбола – это только аванс. PFA призывает к солидарности, указывая, что клубы из нижней части футбольной пирамиды должны получать больше денег в долгосрочной перспективе.

Активнее всего PFA выступает против 30% сокращения зарплат. По оценкам ассоциации, в таком случае казначейство Великобритании недополучит 200 млн фунтов в налогах, что может сказаться на финансировании национальной службы здравоохранения.

Игроки и капитаны клубов АПЛ намерены продолжить диалог с Премьер-лигой и достичь соглашения в ближайшем будущем.