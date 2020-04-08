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СМИ: Челси намерен продлить контракт с основным защитником
Немецкий игрок сейчас в основе "синих"
Лондонский "Челси" намерен продлить контракт с Антонио Рюдигером. Об этом сообщает Sky Sports.
Руководство клуба полностью довольно выступлениями немецкого игрока и хочет удержать его на долгие годы. Ему будет предложен долгосрочный контракт.
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Действующее соглашение с Антонио истекает летом 2022-го. "Челси" хочет продлить его на еще несколько лет.
Отметим, что также "синие" хотят побороться за центрбэка "Баварии".
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