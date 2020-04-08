СМИ: Челси намерен продлить контракт с основным защитником

Лондонский "Челси" намерен продлить контракт с Антонио Рюдигером. Об этом сообщает Sky Sports.

Руководство клуба полностью довольно выступлениями немецкого игрока и хочет удержать его на долгие годы. Ему будет предложен долгосрочный контракт.

Действующее соглашение с Антонио истекает летом 2022-го. "Челси" хочет продлить его на еще несколько лет.

Отметим, что также "синие" хотят побороться за центрбэка "Баварии".