Виллиан и Фернандиньо – в ТОП-5 лучших бразильцев в истории АПЛ

Два экс-хавбека донецкого "Шахтера" попали в рейтинг лучших бразильских исполнителей Английской Премьер-лиги по версии автора портала UOL. Виллиан и Фернандиньо заняли пятое и второе место соответственно. Отмечается, что подборка составлялась в контексте всей истории АПЛ.

На четвертой позиции расположился экс-полузащитник "Мидлсбро" Жуниньо Паулиста. Третье место забрал себе голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер, а весь список возглавил бывший опорник лондонского "Арсенала" Жилберту Силва.

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Виллиан выступает за лондонский "Челси" с 2013 года, он сыграл 226 матчей за "синих" во всех турнирах. Фернандиньо присоединился к "Манчестер Сити" в том же году и провел 217 поединков за "горожан" в рамках всех соревнований.