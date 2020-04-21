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Барселона готова попрощаться с двумя футболистами ради Лаутаро Мартинеса

Англия
(1 голосов)

Последнее слово все равно за итальянцами

Барселона готова попрощаться с двумя футболистами ради Лаутаро Мартинеса
UA-Футбол
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"Барселона" все еще пытается получить скидку на подписание Лаутаро Мартинеса. Из-за кризиса они не готовы платить 111 миллионов евро.

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Как сообщает Sky Sports, они готовы предложить "Интеру" сразу двух игроков - Нельсона Семеду и Карлеса Аленью. Однако, стоит заметить, что миланский клуб расчитывает получить Артура.

Напомним, что также в его подписании заинтересован "Манчестер Сити".

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В статье: Барселона Интер (Милан) Карлес Аленья Нельсон Семеду Лаутаро Мартинес
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