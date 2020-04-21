Барселона готова попрощаться с двумя футболистами ради Лаутаро Мартинеса

"Барселона" все еще пытается получить скидку на подписание Лаутаро Мартинеса. Из-за кризиса они не готовы платить 111 миллионов евро.

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Как сообщает Sky Sports, они готовы предложить "Интеру" сразу двух игроков - Нельсона Семеду и Карлеса Аленью. Однако, стоит заметить, что миланский клуб расчитывает получить Артура.

Напомним, что также в его подписании заинтересован "Манчестер Сити".