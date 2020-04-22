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Эвертон разорвал Челси 8:0 в 1/8 ePremier League Invitational

Англия
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Андре Гомеш просто не оставил шансов для Риса Джеймса

Эвертон разорвал Челси 8:0 в 1/8 ePremier League Invitational
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Сейчас проходит второй этап чемпионата среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.

В третьем сегодняшнем матче "Эвертон" просто уничтожил "Челси" 8:0. За "ирисок" выступал полузащитник Андре Гомеш, за "аристократов" - защитник Рис Джеймс.

В следующем раунде "Эвертон" сыграет с "Манчестер Сити", который сегодня обыграл в напряженном матче "Кристал Пэлас" 5:4.

Запись матча "Челси" - "Эвертон" на ePremier League Invitational

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) АПЛ Андре Гомеш Рис Джеймс
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