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Сборная сезона АПЛ по версии Daily Mail. Варди, Грилиш, Сеюнджю и другие
Семь игроков "Ливерпуля" и один из "Ман Сити"
Английская премьер-лига, как и остальные топ-чемпионаты Европы сейчас находяться на карантине, из-за пандемии коронавируса.
Издание Daily Mail уже успело составить свою символическую сборную АПЛ сезона 2019/2020:
Голкипер: Алиссон ("Ливерпуль").
Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – "Ливерпуль"), Чаглар Сеюнджю ("Лестер").
Полузащита: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джордан Хендерсон .
Атака: Садьо Мане, Мохамед Салах (все – "Ливерпуль"), Джейми Варди ("Лестер").