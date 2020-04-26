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Сборная сезона АПЛ по версии Daily Mail. Варди, Грилиш, Сеюнджю и другие

Англия
(1 голосов)

Семь игроков "Ливерпуля" и один из "Ман Сити"

Сборная сезона АПЛ по версии Daily Mail. Варди, Грилиш, Сеюнджю и другие
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Английская премьер-лига, как и остальные топ-чемпионаты Европы сейчас находяться на карантине, из-за пандемии коронавируса.

Издание Daily Mail уже успело составить свою символическую сборную АПЛ сезона 2019/2020:

Голкипер: Алиссон ("Ливерпуль").

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – "Ливерпуль"), Чаглар Сеюнджю ("Лестер").

Полузащита: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джордан Хендерсон .

Атака: Садьо Мане, Мохамед Салах (все – "Ливерпуль"), Джейми Варди ("Лестер").

Сборная сезона АПЛ по версии Daily Mail. Варди, Грилиш, Сеюнджю и другие - изображение 1
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В статье: Джордан Хендерсон АПЛ Мохамед Салах Садио Мане Эндрю Робертсон Кевин Де Брюйне Джейми Варди Джек Грилиш Алиссон Бекер Вирджил ван Дейк Чаглар Сеюнджю
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Источник:
Daily Mail
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