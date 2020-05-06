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Перчатки вратарей и дезинфекция газона: медики клубов отправили 100 вопросов руководству АПЛ

Англия
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Расследование издания The Atletic

Перчатки вратарей и дезинфекция газона: медики клубов отправили 100 вопросов руководству АПЛ
Новина українською

Врачи английских клубов обратились к руководству АПЛ с просьбой срочно ответить на их e-mail и высказаться по поводу возобновления сезона.

Группа врачей отправила письмо медицинскому советнику лиги Марку Джиллетту и директору по футболу Ричарду Гарлику, перечислив около 100 проблем, которые могут поставить игроков и медиков в тупик. К примеру, как должна осуществляться дезинфекция вратарских перчаток? Нужно ли надевать медицинские перчатки под вратарские? Стоит ли обрабатывать специальным образом газоны? И еще 97 вопросов.

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В зависимости от решения правительства, матчи в Англии могут быть возобновлены уже с 12 июня, а к тренировкам футболисты вернутся 18 мая.

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В статье: Чемпионат Англии АПЛ коронавирус
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Источник:
The Athletic

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