Сегодня АПЛ планирует встречу клубов и рассмотрит опыт Бундеслиги о возобновлении турнира

Клубы Премьер-лиги надеются дать добро своим игрокам, чтобы на этой неделе официально вернуться к тренировкам в небольших группах. При этом, есть такая уверенность, что предполагаемую дату 12 июня для возобновления чемпионата нужно будет еще немного отодвинуть. Собрание 20 клубов должно пройти сегодня, в понедельник 18 мая, должны быть утверждены тренировочные и медицинские протоколы, состоится голосование по ним. Уже со вторник игроки смогут тренироваться в группах по пять человек и, соответственно, готовиться к возобновлению турнира.

Конечно, должны соблюдаться правила социального дистанцирования и игроки должны придерживаться ряда строгих правил, которые включают в себя поведение дома и поездки на тренировочные площадки на своих автомобилях. По данным ВВС Sport 14 из 20 клубов согласны с тем, что протоколы безопасности готовы для утверждения. Еще семь клубов могут внести какие-то поправки.

Правительство Объединенного Королевства на прошлой неделе разрешило проводить соревнования во всех видах спорта, естественно, за закрытыми дверями. Но перед тем, как Премьер-лига сможет возобновиться остаются еще некоторые препятствия.

На прошлых выходных клубы АПЛ провели тестирование на коронавирус, чтобы избежать спекуляций по вопросам безопасности. Результаты тестов должны быть готовы в понедельник-вторник. Но ряд игроков, включая защитника "Ньюкасл Юнайтед" Дэнни Роуза и игрока "Уотфорда" Троя Дини, выразили обеспокоенность по поводу такого быстрого возвращения. Игрокам даже было предложено подписать отказы от возобновления тренировок, Ассоциация профессиональных футболистов предложила юридически проверить контракты, возможна ли такая опция. Компетентным лицам в клубах предложили провести встречи с футболистами на высоком уровне, поскольку на них ложится юридическая ответственность за любого игрока и возможную его болезнь.

Ожидается, что будет осуществлено трехступенчатое возвращение к проведению соревнований. Про первый этап мы сообщили выше, он состоит из подготовки и тренировок в группах, а вот перейти ко второму этапу планируют в начале июня. Он будет включать общие тренировки, прежде чем вернуться к полноценным соревнованиям.

Клубы также рассмотрят отчет о возвращении немецкой Бундеслиги и будут рады узнать, что не было случаев, когда болельщики появлялись на стадионах в значительном количестве

На встрече в понедельник клубы также получат последнюю информацию о переговорах с полицией и комитетами по безопасности в связи с просьбой проводить матчи на своих собственных стадионах, а не на нейтральных площадках, как предлагалось ранее. Клубы также рассмотрят отчет о возвращении немецкой Бундеслиги и будут рады узнать, что не было случаев, когда болельщики появлялись на стадионах в значительном количестве.

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил в воскресенье, что игрокам потребуется "целых четыре-пять недель" тренировок, прежде чем они смогут проводить матчи. Менеджер "Ньюкасла" Стив Брюс ранее рассказал Sunday Telegraph, что понадобится "не менее шести недель", затем он добавил: "Я не понимаю, как мы можем играть матчи до конца июня".

Премьер-лига готовится к перезапуску, рассматривая несколько дат. Точной пока никто назвать не может. Хотя УЕФА надеется, что внутренние лиги будут завершены к 31 июля, чтобы провести еврокубки, в АПЛ есть свое виденье ситуации. В августе будут свободные от европейских соревнований дни, чтобы можно было провести матчи в Премьер-лиге.

Что дальше? Условный план работы АПЛ по возобновлению соревнований.

18 мая: очередное заседание Премьер-лиги

19 мая: игроки могут вернуться к групповым тренировкам по протоколам социальной дистанции

25 мая: крайний срок от УЕФА для того, чтобы завершить план по возобновлению сезонов

1 июня: правительственная дата возможного возвращения элитного спорта за закрытыми дверями

12 июня: Премьер-лига может провести первые матчи

Дальнейшие переговоры.

В дополнение к встрече Премьер-лиги клубы Чемпионшипа проведут дальнейшие переговоры о том, как продолжить свой сезон. Напомним, что после встречи в пятницу переговоры закончились провалом. Многие клубы второго английского дивизиона хотят, чтобы сезон закончился сейчас из-за связанных с этим расходов, но не меньше семи клубов - включая "Питерборо", "Сандерленд", "Ипсвич" и "Портсмут" - хотят продолжить соревнования. Они планируют представить свои аргументы на заседание Совета EFL в среду, на котором также должны будут оценить предложения и других низших лиг.

По материалам ВВС Sport