Почеттино: Люблю Англию, но готов работать и в другой стране

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о своих планах на будущее.

"Я люблю Англию. Хотелось бы остаться жить в Лондоне, но я открыт и для предложений из других стран. Готов их рассматривать.

Сейчас наш тренерский штаб гораздо сильнее. Мы многому научились в "Эспаньоле", "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме".

Мы можем многое предложить людям, которые доверят нам свое будущее", – сказал аргентинец Goal.