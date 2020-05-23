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Почеттино: Люблю Англию, но готов работать и в другой стране

Англия
(1 голосов)

Маурисио рассказал о планах на будущее

Почеттино: Люблю Англию, но готов работать и в другой стране
Новина українською

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о своих планах на будущее.

"Я люблю Англию. Хотелось бы остаться жить в Лондоне, но я открыт и для предложений из других стран. Готов их рассматривать.

Сейчас наш тренерский штаб гораздо сильнее. Мы многому научились в "Эспаньоле", "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме".

Мы можем многое предложить людям, которые доверят нам свое будущее", – сказал аргентинец Goal.

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В статье: Маурисио Почеттино Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
23.05.2020 в 13:07
Люблю Англию, но готов работать и в другой стране, лишь бы хорошо платили
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