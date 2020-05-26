Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уилшир: Арсенал бы выиграл АПЛ, если бы сохранил лучших игроков
Если бы лондонцы выигрывали трофеи, то лучшие игроки оставались
Экс-игрок "Арсенала" Джек Уилшир рассказал, почему его клубу не удалось выиграть АПЛ в десятых. Он считает, что это связанно с постоянной продажей лидеров.
"Я был очень опустошен из-за продажи ван Перси. Он был нашим капитаном, забил 30 голов за сезон до этого. Мне казалось, что мы будем бороться за титул, но Робин ушел от нас.
До этого уходил Фабрегас, до этого уходил Насри. Если бы мы смогли удержать тот состав, то выиграли бы АПЛ", - приводит слова полузащитника Goal.
Ближе всего "канониры" были к трофею в 2016-м. Они отстали от "Лестера" на 10 очков.