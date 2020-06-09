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Клопп: Гетце – исключительный игрок. Ему просто не нужно переворачивать весь мир в каждом матче

Англия
(1 голосов)

Вера наставника в немца как намек на трансфер?

Клопп: Гетце – исключительный игрок. Ему просто не нужно переворачивать весь мир в каждом матче
Новина українською

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своим мнением о полузащитнике дортмундской "Боруссии" Марио Гетце. Цитирует Клоппа Sky Germany. В конце сезона Марио покинет Дортмунд – его контракт не будет продлен.

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"Я знаю про контракт Гетце. Марио нужно провести несколько встреч подряд в клубе, который избавит его от груза на плечах – ему не нужно переворачивать весь мир в каждом поединке. Гетце просто должен нормально играть . В таком случае мы еще увидим старого Марио".

"Очевидно, что это невозможно осуществить в "Боруссии", учитывая их подбор футболистов в атаке. Марио – исключительный футболист и человек, мне очень нравилось с ним работать, я всегда буду желать ему всего наилучшего".

Ранее Гетце в интервью DAZN признался, что до сих пор поддерживает связь с Клоппом. Немецкие СМИ уже начали писать про потенциальный переход немца в "Ливерпуль" на правах свободного агента.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юрген Клопп Ливерпуль Марио Гётце
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Источник:
Daily Star

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Комментарии (1)
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cavo79
09.06.2020 в 14:18
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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