На перспективу: Манчестер Сити подписал голкипера сборной Нидерландов U-16

Пресс-служба нидерландского футбольного клуба "Утрехт" объявила о переходе голкипера Микки Ван Саса в английский "Манчестер Сити".

Читайте также Лучший из неизвестных тренеров. Гвардиола воссоединился со своим учителем

Отметим, что в прошлом сезоне 16-летний вратарь сборной Нидерландов U-16 выступал за юношескую команду "Утрехта". Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2022 года, но англичане выкупили трансфер Микки. Детали соглашения Ван Саса с "горожанами" – не уточняются. Технический директор голландского клуба отметил: