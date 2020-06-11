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На перспективу: Манчестер Сити подписал голкипера сборной Нидерландов U-16

Англия
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Александра Зинченко в таком контексте уже тяжело назвать молодым

На перспективу: Манчестер Сити подписал голкипера сборной Нидерландов U-16
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Пресс-служба нидерландского футбольного клуба "Утрехт" объявила о переходе голкипера Микки Ван Саса в английский "Манчестер Сити".

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Отметим, что в прошлом сезоне 16-летний вратарь сборной Нидерландов U-16 выступал за юношескую команду "Утрехта". Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2022 года, но англичане выкупили трансфер Микки. Детали соглашения Ван Саса с "горожанами" – не уточняются. Технический директор голландского клуба отметил:

"Мы прощаемся с Микки со смешанными чувствами. С одной стороны, нам жаль, что невероятно талантливый вратарь покидает нашу академию. С другой стороны, Микки действительно хотел сделать этот шаг. Его переход в "Манчестер Сити" – это комплимент нашей молодежной академии. Мы желаем ему успехов".

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В статье: Манчестер Сити Утрехт (Нидерланды) Микки Ван Сас
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Источник:
Utrecht

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