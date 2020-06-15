Невилл: Алиссон гораздо больше Ван Дейка влияет на игру Ливерпуля

Экс-защитник "МЮ" Гарри Невилл уверен, что Алиссон Бекер больше других влияет на игру "Ливерпуля".

"Именно благодаря Алиссону "Ливерпуль" выиграет АПЛ. Многие говорят, что Ван Дейк был недостающим звеном в команде Клоппа, но я помню, какие проблемы были у них с вратарями.

А после пришел Алиссон. Он мне напомнил Шмейхеля в "МЮ", они похожи. Когда вратарь руководит командой, отбивает большинство ударов - это всиляет уверенность всей команде. Его влияние абсолютно невероятно", - цитирует Невилла Goal.

Отметим, что Алиссон пропустил встречу с мадридским "Атлетико" и его сменщик Адриан провалил матч.