  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Невилл: Алиссон гораздо больше Ван Дейка влияет на игру Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Невилл: Алиссон гораздо больше Ван Дейка влияет на игру Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

После игры с "Атлетико" сложно не согласиться

Невилл: Алиссон гораздо больше Ван Дейка влияет на игру Ливерпуля
UA-Футбол
Новина українською

Экс-защитник "МЮ" Гарри Невилл уверен, что Алиссон Бекер больше других влияет на игру "Ливерпуля".

"Именно благодаря Алиссону "Ливерпуль" выиграет АПЛ. Многие говорят, что Ван Дейк был недостающим звеном в команде Клоппа, но я помню, какие проблемы были у них с вратарями.

А после пришел Алиссон. Он мне напомнил Шмейхеля в "МЮ", они похожи. Когда вратарь руководит командой, отбивает большинство ударов - это всиляет уверенность всей команде. Его влияние абсолютно невероятно", - цитирует Невилла Goal.

Отметим, что Алиссон пропустил встречу с мадридским "Атлетико" и его сменщик Адриан провалил матч.

Читайте такжеВратарь Ливерпуля Адриан: Надеюсь на Энфилде не будут включать You will never walk alone
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гари Невилл Ливерпуль Алиссон Бекер Вирджил ван Дейк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...