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Хавбек Манчестер Юнайтед продлил контракт с клубом до 2025 года

Англия
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Шотландец надолго на "Олд Траффорд"

Хавбек Манчестер Юнайтед продлил контракт с клубом до 2025 года
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Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" объявила о пролонгации трудового договора с полузащитником команды Скоттом МакТоминеем.

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Соглашение будет действовать до июня 2025 года с опцией продления еще на сезон. Отметим, что Скотт – воспитанник академии "красных дьяволов". Он дебютировал за "Юнайтед" 3 года назад в матче против лондонского "Арсенала".

В целом 23-летний шотландец сыграл за основной состав команды 75 матчей и забил 6 голов. В текущей кампании МакТоминей вышел на поле в 21 матче АПЛ (4 забитых мяча и 1 голевой пас).

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В статье: Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей
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Источник:
Man Utd

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