Хавбек Манчестер Юнайтед продлил контракт с клубом до 2025 года

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" объявила о пролонгации трудового договора с полузащитником команды Скоттом МакТоминеем.

Соглашение будет действовать до июня 2025 года с опцией продления еще на сезон. Отметим, что Скотт – воспитанник академии "красных дьяволов". Он дебютировал за "Юнайтед" 3 года назад в матче против лондонского "Арсенала".

В целом 23-летний шотландец сыграл за основной состав команды 75 матчей и забил 6 голов. В текущей кампании МакТоминей вышел на поле в 21 матче АПЛ (4 забитых мяча и 1 голевой пас).

✍️ @McTominay10 has committed his future to United! ????#MUFC