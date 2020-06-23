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Хавбек Манчестер Юнайтед продлил контракт с клубом до 2025 года
Шотландец надолго на "Олд Траффорд"
Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" объявила о пролонгации трудового договора с полузащитником команды Скоттом МакТоминеем.
Соглашение будет действовать до июня 2025 года с опцией продления еще на сезон. Отметим, что Скотт – воспитанник академии "красных дьяволов". Он дебютировал за "Юнайтед" 3 года назад в матче против лондонского "Арсенала".
В целом 23-летний шотландец сыграл за основной состав команды 75 матчей и забил 6 голов. В текущей кампании МакТоминей вышел на поле в 21 матче АПЛ (4 забитых мяча и 1 голевой пас).
✍️ @McTominay10 has committed his future to United! ????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) June 23, 2020