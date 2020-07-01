Моуриньо уверен, что Дайер продлит контракт с Тоттенхэмом

Жозе Моуриньо уверяет, что Эрик Дайер созрел для продления контракта с "Тоттенхэмом".

"Наш босс мистер Леви рассказал мне, что хочет предложить Дайеру контракт. Я имел с ним разговор, Эрик меня уверил, что полностью счастлив в клубе.

Он чувствует, что я ему доверяю и ему гарантировано место в команде. Он хочет остаться. Уверен, что он подпишет новый контракт", - заявил португалец.

Уже завтра Дайер сможет доказать клубу свою полезность в игре против конкурента.