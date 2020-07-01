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Моуриньо уверен, что Дайер продлит контракт с Тоттенхэмом
Это важно для лондонцев
Жозе Моуриньо уверяет, что Эрик Дайер созрел для продления контракта с "Тоттенхэмом".
"Наш босс мистер Леви рассказал мне, что хочет предложить Дайеру контракт. Я имел с ним разговор, Эрик меня уверил, что полностью счастлив в клубе.
Он чувствует, что я ему доверяю и ему гарантировано место в команде. Он хочет остаться. Уверен, что он подпишет новый контракт", - заявил португалец.
Уже завтра Дайер сможет доказать клубу свою полезность в игре против конкурента.
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