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Моуриньо уверен, что Дайер продлит контракт с Тоттенхэмом

Англия
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Это важно для лондонцев

Моуриньо уверен, что Дайер продлит контракт с Тоттенхэмом
UA-Футбол
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Жозе Моуриньо уверяет, что Эрик Дайер созрел для продления контракта с "Тоттенхэмом".

"Наш босс мистер Леви рассказал мне, что хочет предложить Дайеру контракт. Я имел с ним разговор, Эрик меня уверил, что полностью счастлив в клубе.

Он чувствует, что я ему доверяю и ему гарантировано место в команде. Он хочет остаться. Уверен, что он подпишет новый контракт", - заявил португалец.

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Уже завтра Дайер сможет доказать клубу свою полезность в игре против конкурента.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Эрик Дайер
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