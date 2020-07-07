Тоттенхэм - Эвертон 1:0. Обзор матча и видео голов

В матче 33-го тура АПЛ "Тоттенхэм" минимально обыграл "Эвертон", благодаря автоголу "ирисок" Майклу Кину на 24-й минуте встречи. Команда Жозе Моуриньо возвращается в борьбу за еврокубки, имея в своем активе 48 очков и занимая 8-е место в турнирной таблице. В свою очередь подопечные Карло Анчелотти после этого тура расположились на 11-й строчке.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Тоттенхэм - Эвертон 1:0

Голы: М. Кин 24 (авт.)

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 15. Дайер, 24. Орье, 33. Дэвис, 8. Уинкс, 17. Сиссоко, 18. Ло Чельсо (Вертонген 90+2), 27. Лукас Моура (Ламела 82), 7. Сон Мин (Бергвейн 78), 10. Кейн.

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт (Мина 36), 5. М. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн (Сидибе 77), 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон (Бернард 67), 21. Гомеш, 26. Дэвис (Кин 77), 7. Ришарлисон, 17. Айуоби (Гордон 46).

Предупреждения: Сиссоко 48, Дэвис 76, Алдервейрелд 84 - Холгейт 28, Гомеш 87