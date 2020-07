Позор или правильное решение? Сульшер и Смит – про крайне спорный пенальти на Фернандеше

Менеджеры "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы" прокомментировали результат очного поединка в рамках 34-го тура АПЛ. Также и Сульшер, и Смит высказались по поводу назначенного пенальти в ворота хозяев. Цитирует обоих специалистов BBC.

Напомним, арбитр Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота бирмингемцев за якобы фол защитника Эзри Консы на Бруну Фернандеше. На повторах видно, что португалец сам наступил на ногу защитнику "Астон Виллы".

Imagine my surprise when this was give as a penalty. Closer to a red card for Bruno Fernandes than a penalty to United. VAR is a disaster. pic.twitter.com/wNKVqoaqJr