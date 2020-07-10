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Позор или правильное решение? Сульшер и Смит – про крайне спорный пенальти на Фернандеше

Англия
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Позор или правильное решение? Сульшер и Смит – про крайне спорный пенальти на Фернандеше

Позор или правильное решение? Сульшер и Смит – про крайне спорный пенальти на Фернандеше
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Менеджеры "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы" прокомментировали результат очного поединка в рамках 34-го тура АПЛ. Также и Сульшер, и Смит высказались по поводу назначенного пенальти в ворота хозяев. Цитирует обоих специалистов BBC.

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Напомним, арбитр Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота бирмингемцев за якобы фол защитника Эзри Консы на Бруну Фернандеше. На повторах видно, что португалец сам наступил на ногу защитнику "Астон Виллы".

Позор или правильное решение? Сульшер и Смит – про крайне спорный пенальти на Фернандеше - изображение 1

"Я думаю, что это пенальти. Человек выставляет ногу, Фернандеш делает фантастический разворот в стиле Зидана и Марадоны, а затем приземляется на соперника. Думаю, это 11-метровый. Нам повезло, что мы уходили на перерыв со счетом 2:0. Даже при счете 1:0 я думал, что наши защитники смогут провести сухой матч. Гринвуд? Ему 18 лет и я вношу лепту, чтобы он прогрессировал. Нельзя оставлять игроков в запасе, если они забивают. Ситуация в нашей раздевалке заметно улучшилась", – отметил Сульшер.

"Все развалилось после первого пропущенного гола. У нас был отличный старт и шансы, а "МЮ" делал контрвыпады. Все изменилось после решения поставить пенальти. Мосс неправильно трактовал эпизод, а VAR принял позорное решение. Фернандеш пытается двинуться назад, касается мяча, а затем голени Эзри Консы. Соперник был слишком хорош для нас во втором тайме, имея преимущество", – сказал Смит.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Чемпионат Англии Оле Гуннар Сульшер АПЛ Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Дин Смит Эзри Конса
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Источник:
BBC

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