Позор или правильное решение? Сульшер и Смит – про крайне спорный пенальти на Фернандеше

Менеджеры "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы" прокомментировали результат очного поединка в рамках 34-го тура АПЛ. Также и Сульшер, и Смит высказались по поводу назначенного пенальти в ворота хозяев. Цитирует обоих специалистов BBC.

Напомним, арбитр Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота бирмингемцев за якобы фол защитника Эзри Консы на Бруну Фернандеше. На повторах видно, что португалец сам наступил на ногу защитнику "Астон Виллы".

Imagine my surprise when this was give as a penalty. Closer to a red card for Bruno Fernandes than a penalty to United. VAR is a disaster. pic.twitter.com/wNKVqoaqJr — The Golden Sky (@TheGoldenSky_) July 9, 2020

"Я думаю, что это пенальти. Человек выставляет ногу, Фернандеш делает фантастический разворот в стиле Зидана и Марадоны, а затем приземляется на соперника. Думаю, это 11-метровый. Нам повезло, что мы уходили на перерыв со счетом 2:0. Даже при счете 1:0 я думал, что наши защитники смогут провести сухой матч. Гринвуд? Ему 18 лет и я вношу лепту, чтобы он прогрессировал. Нельзя оставлять игроков в запасе, если они забивают. Ситуация в нашей раздевалке заметно улучшилась", – отметил Сульшер.