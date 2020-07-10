Борнмут - Тоттенхэм 0:0. Обзор матча и видео голов

В матче 34-го тура АПЛ "Борнмут" и "Тоттенхэм" разыграли нулевую ничью. "Шпоры" в этом поединке показали "типичную игру команд Моуриньо" - "Тоттенхэм" и сам толком ничего не создал, но и сопернику не дал шансов у своих ворот. ТТХ сам лишает себя шансов на еврокубки, лондонский клуб идет на 9 месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 49 очков. У "Борнмута" стоят совершенно другие задачи и дела обстоят гораздо хуже - команда идет в зоне вылета и находится в 3 очках от спасительного 17-го места.

Стадион: Виталити (Борнмут)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Борнмут - Тоттенхэм 0:0

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 5. Аке, 15. Смит, 21. Рико, 26. Келли, 4. Гослинг, 8. Лерма, 19. Станислас, 7. Кинг, 13. Уилсон, 20. Брукс.

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 5. Вертонген, 24. Орье, 33. Дэвис, 8. Уинкс, 11. Ламела, 17. Сиссоко, 18. Ло Чельсо, 10. Кейн, 23. Бергвейн.