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АПЛ. Астон Вилла обыгрывает Кристал Пэлас и увеличивают свои шансы на спасение

Англия
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Вест Хэм и Уотфорд с напряжением ждали результат этой встречи

АПЛ. Астон Вилла обыгрывает Кристал Пэлас и увеличивают свои шансы на спасение
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Бирмингемские "львы" делают все возможное, чтобы сохранить прописку в элите. Победа над "Кристал Пэлас" имеет стратегическое значение, за три тура до конца турнира четыре очка отделяют "Астон Виллу" от спасительных позиций. Без сомнений, "Вест Хэм" и "Уотфорд", с которыми и будут соперничать подопечные Дина Смита, недовольны безвольным поражением "орлов".

В следующих матчах Премьер-лиги "Астон Вилла" сыграет с "Эвертоном", "Арсеналом" и... "Вест Хэмом". А "молотобойцы" в следующем туре сыграют с "Уотфордом". Самое интересное в борьбе за выживание нас ждет в ближайшее время.

Чемпионат Англии. 35-й тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:0

Голы: Хассан-Трезеге 45, Хассан-Трезеге 59

Астон Вилла: 29. Пепе Рейна, 3. Тейлор, 15. Конса, 30. Хаус, 40. Мингс, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 14. Хурихейн, 17. Хассан-Трезеге, 20. Самата.

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 8. Куяте, 12. Сако, 4. Миливоевич, 11. Заха, 18. Макартур, 14. Айю, 17. Бентеке.

Предупреждения: Мингс 27, Луис 90 - Сако 27, Заха 27, Куяте 54, Миливоевич 67

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Кристал Пэлас (Лондон)
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