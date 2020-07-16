Рекорда не будет. Арсенал - Ливерпуль 2:1. Видео голов и обзор матча

После завоевания чемпионства Ливерпуль мотивировал себя мыслями об установлении нового рекорда по набранным очкам за чемпионат. Такой принадлежит Манчестер Сити, который в сезоне 2017/18 набрал ровно 100 зачетных баллов. До 36-го тура у Ливерпуля оставалась возможность превзойти этот показатель. Нужно было всего лишь выиграть три оставшихся матча. Однако Арсенал, который ведет отчаянную борьбу за место в Лиге Европы, сломал планы. Точнее, мерсисайдцы сами себе испортили матч - первый гол канониров произошел после ошибки Ван Дейка, во втором начудил Алиссон. Если команда Клоппа и выигрывает два последних матча, то финиширует с показателем в 99 набранных очков. Вашему вниманию видео обзор матча Арсенал - Ливерпуль.

Английская Премьер-лига. 36-й тур

Арсенал - Ливерпуль 2:1

Голы: Ляказетт 32, Нельсон 44 - Мане 20