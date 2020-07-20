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Укрепляя проблемную позицию: Ман Сити близок к подписанию защитника
Когда-то он играл за "Челси"
Хосеп Гвардиола понимает, что его команде необходимо усиление в центр обороны. Уже сейчас "горожане" близки к решению проблемы.
Как сообщает The Guardian, экс-чемпион Англии хочет пополнить свой состав Натаном Аке. Трансфер защитника "Борнмута" обойдется им в примерно 35 миллионов фунтов.
Голландский футболист выступал за молодежную команду "Челси", но не смог закрепиться в основе "синих". В текущем сезоне он отыграл 30 матчей, в которых забил два гола.
Отметим, что также "Ман Сити" в ближайшее время может усилиться несколькими игроками.